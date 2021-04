Europa League-uitschakeling ligt nog steeds zwaar op de maag bij blauw-zwarte sterkhouder: "Dat hadden wij zeker ook gekund"

Club Brugge kan morgenavond de reguliere competitie in stijl afsluiten tegen Moeskroen. De Bruggelingen willen de puntjes op de i zetten na de toch wat mindere prestaties van de afgelopen weken.

Er zit wat zand in de blauw-zwarte machine, maar niemand die eraan twijfelt dat Club zich alsnog kampioen gaat kronen op het einde van het seizoen. Het is ook van moeten, want het is het enige grote doel die de troepen van Philippe Clement nog kunnen winnen dit seizoen.

Er was de pijnlijke en gecontesteerde bekeruitschakeling tegen Antwerp, maar vooral de Europese uitschuiver tegen Dynamo Kiev zindert nog na. Na een goeie uitgangspositie in Oekraïne kon een door corona geteisterd Club Brugge de buit niet binnenhalen in het eigen Jan Breydel.

Clinton Mata meent dat er veel meer inzat in Europa. "Ik heb de heenwedstrijd tussen Arsenal en Slavia Praag gezien (1-1, red.). Dat hadden wij zeker ook gekund. Maar we zijn er niet in geslaagd en nu willen we zo snel mogelijk kampioen worden", zegt hij bij La Dernière Heure.