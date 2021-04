Flick kondigt zijn vertrek aan, Bayern heeft opvolger al op het oog

De Duitser die sinds november 2019 aan de slag is bij Bayern München, heeft aan de spelers en het bestuur laten weten dat hij gaat vertrekken, dat meldt Sky Sports.

Het gerucht in Duitsland gaat dat Flick, Joachim Löw zal opvolgen als bondscoach van de Duitse nationale ploeg na het EK. Dat gerucht zal nu dus aan kracht winnen na de aankondiging van het vertrek van Flick.

Flick won met Bayern alles in Duitsland en daarbovenop ook nog eens de Champions League van vorig seizoen. Nu moet ‘Die Bayern’ dus opzoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De Duitsers zouden Nagelsmann, op dit moment trainer bij RB Leipzig willen als opvolger van Flick.

Hansi Flick has decided to leave Bayern Münich! He won’t be the manager next season. Flick has just announced his official decision, also communicated to board and players. Nagelsmann will be the main target as new Bayern manager - not easy negotiation with RB Leipzig. 🔴 #Bayern