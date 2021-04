Vercauteren komt nog eens terug op de situatie van Jordan Lukaku: "Ik schrijf hem zeker en vast niet af"

Jordan Lukaku verloor zijn basisplaats na het debacle tegen Anderlecht. Vercauteren gelooft nog in hem en schrijft hem zeker niet af. De schorsing van Le Marchand kan mogelijks zo wel eens in het voordeel van Lukaku uitdraaien.

Jordan Lukaku speelde een slechte wedstrijd tegen Anderlecht en was kind van de rekening tegen Moeskroen. De Laet nam zijn plaats in op de linkerback en Lukaku verhuisde naar de bank. De Laet deed het zeer goed op deze plaats waardoor een basisplaats voor Lukaku ver weg lijkt. Zijn doel was om via Antwerp zich in de kijker te spelen bij de Rode Duivels en hij lijkt verder dan ooit hiervan verwijderd.

Ik schrijf hem zeker en vast niet af

De vraag werd gesteld aan Vercauteren of hij mentaal oplapwerk nodig had bij Lukaku. "Misschien worden er wat te vroeg conclusies getrokken. Dat hij alles moet opgeven dat moet je aan Martinez vragen of hij al een beslissing heeft genomen. De rest (zijn basisplaats) dat zullen we zien. Ik reken nog altijd op hem en hij weet dat heel goed. Dat heb ik ook tegen hem gezegd na de wedstrijd tegen Anderlecht. Onder andere wat hij daarvoor moet doen en wat de normen zijn en hoe hoog de laat hier ligt. Dus alles is heel duidelijk voor hem. Wat mij betreft is er voor hem niets veranderd alleen moet hij knokken, terugvechten en een bepaald niveau halen. Laat ons hopen dat dit nog het geval is. Ik schrijf hem zeker en vast niet af."

De één zijn dood is de ander zijn brood want door de schorsing van Le Marchand komt er een plaats vrij centraal in de defensie. De meest logische wissel zou zijn om De Laet naar het centrum te verhuizen en dat Lukaku zijn plaats op de linksback terug inneemt.