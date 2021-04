Lommel wint van RWDM na penaltyfestijn en zet grote stap richting derde plaats.

In 1B staat dit weekend de voorlaatste speeldag op het programma, al is nagenoeg alles al beslist aangezien de top 2 al vastligt.

De strijd om de derde plaats lijkt nu ook gestreden te zijn na de overwinning van Lommel op het veld van RWDM. De Brusselse club ligt Lommel wel want er werd vier keer gewonnen van RWDM.

Na nog geen kwartier voetballen stond Lommel al op voorsprong in Molenbeek na een penaltydoelpunt van Kevin Kis. Van Den Bogaert maakte een nogal opzichtige fout en liet de scheidsrechter geen keuze. 5 minuten later was opnieuw Kis trefzeker, ditmaal via een vrije trap.

Nog voor de rust zorgde RWDM voor de aansluitingstreffer via een strafschopdoelpunt van Rommens. Na 5 minuten in de tweede helft zorgde Le Joncouer er met een eigen doelpunt voor dat Lommel opnieuw wat meer voorsprong nam.

Doelpuntenfestijn

De doelpunten volgden elkaar snel op want nog voor het uur zette Nzuzi de 2-3 op het bord en bleef de hoop leven bij RWDM om minstens een puntje uit de brand te slepen. Maar ook ditmaal werd die hoop snel de kop ingedrukt. Zaroury was de tweede Lommel-speler die een doelpunt achter zijn naam kreeg.

Maar het was nog niet gedaan want in de slotfase kreeg Lommel een nieuwe strafschop, ditmaal wel zeer licht. Kevin Kis scoorde zo zijn derde doelpunt van de avond en mocht met de matchbal naar huis enkele seconden later.

Na 27 wedstrijden staat Lommel 4 punten voor Westerlo, dat nog een wedstrijd meer te spelen heeft. De overname van de City Group lijkt Lommel dus geen windeieren te leggen. De degradant van 1A zal wellicht wel rekening moeten houden met een goed Lommel.