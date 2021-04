Uitbrander voorzitter lijkt zijn werk gedaan te hebben; Galatasaray weet weer wat winnen is

Zal de rust in Galatasaray opnieuw terugkeren? De spelers hebben na de uitbrander van de voorzitter alvast een sterk signaal gegeven de volgende wedstrijd.

Na een reeks van 1 op 9 waarbij de vorige overwinning al een maand geleden was, trok voorzitter Mustafa Cengiz stevig van leer tegover enkele spelers en trainer Faith Terim. De club zelf heeft wel al klacht ingediend en zegt dat de uitspraken volledig uit hun context gerukt waren.

De spelers van Galatasray waren echter wel gewaarschuwd. Een nieuwe titel zit er hoogstwaarschijnlijk niet meer in maar kwalificatie voor de Champions League is wel nog mogelijk voor de club uit Istanbul. Dan moest er wel gewonnen worden tegen Göztepe, de 10e in de stand.

Daarvoor rekende de trainer niet op Ryan Donk, de Nederlander zou ook aangevallen zijn geweest door Cenzig door te zeggen dat ze zijn seksfeestjes beu zijn. Met Christian Luyindama stond wel een andere speler met een Belgisch verleden tussen de lijnen.

Al werd de show gestolen door Kerem Aktürkoglou. De aanvaller scoorde een hattrick en zorgde er in zijn eentje voor dat de zorgen even konden verdwijnen in de Turkse hoofdstad. Al was het enige doelpunt van Göztepe wel een echt pareltje: