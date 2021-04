Vervanging binnen de jeugdwerking van Waasland-Beveren

Danny De Maesschalck wordt het administratiehoofd van de jeugdwerking. Hij volgt Gerry Liessens op, die jarenlang de verantwoordelijke was.

De sportief verantwoordelijke van Waasland-Beveren, Roger Stilz, gaf een woordje uitleg op de website van Waasland-Beveren over het vertrek van Gerry Liessens en de komst van Danny De Maesschalk in de jeugdwerking.

“Eerst en vooral wil ik Gerry bedanken voor zijn jarenlange inzet en de tijd die hij investeerde in de club. Hij is telkens een trouwe medewerker gebleken. Daarnaast zijn we heel tevreden dat Danny hem in de toekomst zal vervangen”, zegt Roger Stilz, sportief directeur Waasland-Beveren. “Danny heeft ervaring in verschillende rollen binnen de club. In de toekomst zal hij het administratieve gedeelte van de jeugdacademie in handen nemen, maar hij blijft ook actief in de scoutingcel van de club. Op die manier willen we ook de afstand tussen het eerste elftal en de jeugdwerking verkleinen. Danny zal daarin een belangrijke rol spelen. We willen hem ook bedanken voor de positieve en vlotte gesprekken en kijken uit om in deze nieuwe structuur aan de slag te gaan”, sluit Roger Stilz af.