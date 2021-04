Ajax bevestigt interesse in Ghanees uit Deense competitie

Marc Overmars vertelde in de aanloop naar de bekerfinale dat Ajax wel degelijk interesse heeft in Kamaldeen Sulemana van FC Nordsjaelland uit Denemarken.

Al meer dan een half jaar wordt Ajax in verband gebracht met Kamaldeen Sulemana. Marc Overmars bevestigde de interesse nu. Sulemana ligt nog tot medio 2024 vast bij Nordsjaelland.

"Deze speler is natuurlijk fantastisch neergezet de afgelopen maanden. Ik heb wel wat contact gehad met die club. Nu komt elke week Ajax terug als geïnteresseerde. Elke club probeert zijn spelers in de etalage te zetten", zei Overmars bij ESPN.

Volgens L’Equipe bood Ajax al meer dan 11 miljoen voor de Ghanees. Of hij effectief in Amsterdam belandt is dan ook maar de vraag. "We hebben op dit moment zelf ook nog wat buitenspelers lopen. Of we eerst moeten verkopen? Nou, dat is een uitspraak die ik vaker gehoord heb... We zullen eerst rustig kijken wat er gaat gebeuren voordat we misschien grote stappen gaan zetten."