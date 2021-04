De afscheidswedstrijd van Penneteau? "Ik neem het niet zo op"

Nicolas Penneteau is ondertussen al 40 jaar en aan zijn zevende seizoen bezig bij Sporting Charleroi. Er werd volop gespeculeerd over de toekomst van Penneteau na dit seizoen, gaat de Fransman met voetbalpensioen of niet? De Charleroi-doelman geeft nu aan dat hij nog een seizoen wel ziet zitten.

Nicolas Penneteau, die tijdens het seizoen de understudy werd van Remy Deschamps, nam zaterdagavond terug plaats in doel bij Sporting Charleroi voor de wedstrijd tegen Eupen. “Of dit een afscheidswedstrijd was? Niet noodzakelijk," antwoordde hij.

Ik ga praten met het bestuur en we zullen zien

"Ik vat het niet op als een afscheidswedstrijd, Ik heb alles van begin tot eind gegeven. Of ik nu speelde of niet, en dat weet de coach. Onder de huidige omstandigheden, besloot hij me op te stellen en dat was dat. We hebben het er met elkaar over gehad en ik zei dat ik klaar was om te spelen”, legde de Franse doelman uit.

Penneteau zou er wel nog eens een extra jaar als Carolo kunnen aan toevoegen. Op voorwaarde dat de besprekingen met het bestuur de juiste kant op gaan. "Of ik geïnteresseerd ben? Ja. Maar ik zit aan het einde van mijn contract, dus ik ga met het bestuur praten en we zullen zien", aldus de Fransman.