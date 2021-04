Liverpoolspeler herdenkt titel met PSV: "Een heel speciaal moment in mijn carrière"

Georginio Wijnaldum speelt momenteel bij Liverpool, maar zes jaar geleden won hij de titel met PSV. De Nederlandse middenvelder herdenkt die dag met een tweet.

Dag op dag zes jaar geleden werd PSV kampioen in de Eredivisie. Met spelers als Memphis Depay, Luuk De Jong, maar ook Georginio Wijnaldum was dat geen enkel probleem. Op het einde van het seizoen bedroeg de kloof tussen PSV en Ajax maar liefst 17 punten. Zes jaar geleden, op 18 april 2015, was een 4-1 overwinning tegen Heerenveen genoeg voor de Eindhovenaren om zich tot kampioen te kronen.

April 18th 2015, the day we won the Dutch National title with @psveindhoven 🏆 A very special moment in my football journey 🙏🏾 #OnThisDay pic.twitter.com/tAeBFwhHiU — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 18, 2021

Wijnaldum, die momenteel voor Liverpool speelt, herdenkt die dag. Hij noemt het een heel speciaal moment in zijn carrière als voetballer. Dat zal ook te maken hebben met de transfer die hij nog geen twee maanden later maakte. Newcastle kocht Wijnaldum weg bij PSV voor een bedrag van 20 miljoen euro. Bij Newcastle, dat het seizoen daarop degradeerde, ontpopte hij zich tot sterkhouder van de ploeg. Een zomer later werd hij dan ook gehaald door de Engelse topclub Liverpool, waar hij nu nog steeds speelt. Deze zomer loopt het contract van de inmiddels 30-jarige Rotterdammer wel af bij Liverpool. Hangt er een terugkeer naar PSV in de lucht?