Young Boys pakt voor vierde opeenvolgende keer titel in Zwitserland

Young Boys is voor de vierde keer op rij kampioen van Zwitserland geworden. Het is de vijftiende titel in de geschiedenis van de club.

Young Boys pakte op de 29ste speeldag van de Zwitserse competitie met een 3-0-thuiszege uit tegen Lugano. Met nog zeven speeldagen te gaan kan geen enkele ploeg hen echter nog bijhalen. Servette Genève verloor immers met 0-5 van rechtstreekse concurrent Bazel, waardoor zij in het klassement over Servette wippen. Zij tellen 42 en 41 punten, Young Boys heeft er ondertussen al 66. FC Bazel werd van 2010 tot 2017 maar liefst acht keer op een rij kampioen. De voorbij drie jaar was Young Boys telkens de beste in de competitie. De ploeg uit Bern verloor dit seizoen slechts één keer, met 1-2 van Servette.