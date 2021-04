Wouter Vandenhaute reageerde in Extra Time op het ontslag van Vercauteren: "Dat was het einde van Vercauteren bij Anderlecht"

De voorzitter van Anderlecht, Wouter Vandenhaute, was vanavond te gast bij Extra Time. Hij sprak over het seizoen van Anderlecht maar ook over wanneer het spaak liep tussen Kompany, Vercauteren en hem.

Vandenhaute begon over het seizoen van Anderlecht: "Het was een seizoen met ups and downs. Ik was het meest ontgoocheld toen we goed eindigden voor de kerstperiode maar direct nadien halen we 0 op 6 na nederlagen tegen OH Leuven en Eupen. Terwijl we nochtans tweemaal domineerden. Het is pas nu de laatste 6 wedstrijden waarin we 16 op 18 halen dat we voor de eerste keer een contanste kunnen brengen in onze prestaties" vertelde Vandenhaute over de prestaties van Anderlecht dit seizoen.

Peter Vandenbempt vroeg door naar nog een mogelijk moeilijk moment. Namelijk toen het tussen Vercauteren en Kompany spaak liep. Vandenhaute zei hierover het volgende: "Dat was vooral op menselijk vlak heel moeilijk. Er moest gewoon duidelijkheid komen. Er kwamen toen dingen naar boven die veel te lang gesluimerd hebben en plots was het voor mij heel helder. Het was snel beklonken tussen ons en Kompany en dat was het einde van Vercauteren. Op menselijk vlak was dit moeilijk. Contact hebben we niet meer. Mijn respect voor Vercauteren blijft meer dan overeind. Ik heb bovendien heel veel van hem geleerd. Wij hebben na zijn profcarrière 5 jaren samen naar wedstrijden gegaan, samen opgetrokken en naar de wereldbeker in de Verenigde Staten geweest. Hij heeft mij op een andere manier naar voetbal laten kijken."

Filip Joos vroeg was die match op Antwerp van twee weken geleden dat de bevestiging dat je de juiste beslissing hebt gemaakt. Vandenhaute reageerde hierop: "Ik was natuurlijk heel blij dat we op Antwerp wonnen. We hebben daar één van onze beste wedstrijd gespeeld. Alles zat ook mee want Antwerp speelde geen goede wedstrijd. Ze hadden geen antwoord. Ik was vooral blij met de overwinning. Het heeft ook niet geleefd bij mezelf of bij Kompany."