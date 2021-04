Eerste basisplaats voor Arne Cassaert bij Cercle Brugge dit seizoen: "Blij dat ik op deze manier heb kunnen eindigen"

Cercle Brugge heeft zondagavond 1-1 gelijkgespeeld op het veld van KV Oostende. In de opstelling van Cercle Brugge was een verrassing terug te vinden, want Arne Cassaert kreeg zijn eerste basisplaats.

Toch had Cassaert normaal gezien niet in de basis gestaan. Hij vertelde het na de wedstrijd op de persconferentie. "Normaal ging ik niet starten, want Taravel ging in de basis staan, maar hij was uitgevallen door ziekte", legde Cassaert uit.

Zo is het voor de 20-jarige Belg toch nog een mooi einde van de competitie. "Persoonlijk was het niet zo’n simpel jaar voor mij, dus ik ben blij dat ik op deze manier heb kunnen eindigen. Ik zat bij de vorige trainer niet meer in de A-kern, maar ik had de knop snel omgedraaid en ben hard blijven werken. We zullen zien wat er volgend seizoen volgt", aldus de centrale verdediger.