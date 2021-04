Bas Dost hoopt dat Club Brugge nog een tandje hoger schakelt in play offs: "Dan kan niemand van ons winnen"

Na een zeer zwakke eerste helft, ging Club Brugge toch nog op en over Moeskroen om met 16 punten voorsprong op Antwerp de reguliere competitie af te sluiten.

Dat de punten nu gehalveerd worden is ook voor Bas Dost een nieuw concept. "Normaal gezien ben je nu kampioen, overtuigend kampioen. Maar de laatste weken waren best lastig voor ons", vertelt Bas Dost op de persconferentie.

Dan verwijst hij vooral naar de periode vanaf de corona-uitbraak bij Club. "In de weken ervoor winnen we elke wedstrijd maar met die coronagevallen was het extreem hectisch. De ene speler na de andere viel weg, de trainers waren niet aanwezig.. De buitenwereld krijgt dat zo niet mee, maar het was echt wel heel extreem", klinkt het.

© photonews

"Dat het daarna net iets minder gaat, is normaal eigenlijk. We hebben slechts twee keer veloren, tegen Anderlecht en Antwerp. Maar we moeten nu alles goed analyseren om opnieuw naar dat niveau te kunnen van voor de corona-periode. Als we dat halen, kan geenenkele ploeg van ons winnen", is hij vastberaden.

Minder tegen een laag blok? "Hoe speelde Antwerp dan..."

Moeskroen trok een dubbele muur op tegen Cllub Brugge om dat gouden puntje vast te houden, wat uiteindelijk niet lukte. In de play offs zullen ze mogelijk minder tegen een dubbele muur moeten spelen, maar daar gelooft de Nederlander niet echt in.

"Ik heb nu 2x tegen Antwerp gespeeld en zij hebben ook een heel laag blok gezet. Zij staan tweede, niet laatste en doen het ook dus het is niet gezegd dat het anders zal zijn in de play offs", blikt hij even vooruit.