Yves Vanderhaeghe zeer tevreden over de mentaliteit van zijn spelers: "Opgelucht dat we dit parcours goed hebben afgesloten"

Cercle Brugge heeft zondagavond 1-1 gelijkgespeeld op het veld van KV Oostende. Er zat meer in voor de ploeg van Yves Vanderhaeghe, want ze raakten onder meer twee keer de paal, maar ze moesten tevreden zijn met één punt.

Yves Vanderhaeghe was een tevreden trainer na de wedstrijd. “Beetje moeilijk gestart. Logisch, want KV Oostende ging op zoek naar de winst en ze hebben ons vanaf het begin onder druk gezet. We hebben er even moeite mee gehad, maar daarna kwamen we beter in de match en op het einde van de eerste helft hadden we de controle. De tweede helft was veel beter. We kregen meer kansen en de 0-2 hing veel meer in de lucht dan de 1-1”, aldus Vanderhaeghe.

Na de wedstrijd waren de spelers van Cercle Brugge ontgoocheld, wat volgens Vanderhaeghe een goede zaak is. “De spelers waren ontgoocheld over het gelijkspel. Ik heb hen daarmee gefeliciteerd, want deze mentaliteit willen we hier zien.”

Cercle Brugge sluit het seizoen af op de zestiende plaats, maar de voorbije weken maakten ze nog een goede indruk. “We haalden 7 op 9 en in de laatste 9 matchen hebben we de minste doelpunten tegen gekregen. We zijn opgelucht dat we dit parcours goed afgesloten hebben en ook manier waarop mag zeker gezien worden”, concludeerde Vanderhaeghe.