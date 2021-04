Komt er nóg een applauswissel? Defour heeft laatste match nog niet gespeeld: "Was klaar voor afscheid, de boys niet"

Steven Defour is nog enkele weken langer voetballer. De voormalige Rode Duivel kondigde begin vorige maand zijn afscheid aan. Het had tegen Zulte Waregem zijn laatste thuismatch en in Kortrijk zijn laatste wedstrijd tout court kunnen zijn. Niets van dat, Defour gaat verder in play-off 2.

Want KV Mechelen verzekerde zich door kwalificatie voor play-off 2 van zes extra wedstrijden dit seizoen. "Spijt heb ik daar niet van. We hebben niet getwijfeld dat we zouden winnen. We wilden absoluut nog play-offs spelen. In mijn hoofd was ik al lang klaar voor mijn afscheid. Ik was er absoluut klaar voor, maar de boys nog niet", verwijst Defour naar de wil van zijn ploegmaats om de top acht te halen.

Thuismatch emotioneler

Die was uiteraard bij hem ook aanwezig. "Ik heb ook mijn steentje bijgedragen." Misschien daarom ook dat de centrale middenvelder tijdens het duel in Kortrijk niet echt stilstond bij zijn mogelijke afscheid. "Vorige week was het voor mij iets emotioneler omdat het mijn laatste thuismatch kon zijn." Dat was het dus niet. Wouter Vrancken had nog een grapje in huis: "Ik hem al gezegd: ik ga hem geen applausvervangingen blijven geven."

Het is dus nog niet de laatste keer geweest dat we Defour in actie hebben gezien. "We zullen kijken hoe ver ik geraak met mijn kuiten en hoe ik ga recuperen. Maar we zijn op de goede weg", aldus Defour. De kwalificatie voor play-off 2 is alleszins meer dan verdiend, meent hij. "We hebben niet altijd onze kansen afgemaakt en daardoor hebben we lang zeer laag gestaan. Mooi dat we dan nog naar die play-off plaats kunnen gaan."

Mooie tifo

Steven Defour kreeg voor aanvang van de laatste speeldag in de reguliere competitie nog een aangename verrassing van de KVM-supporters. "Ze hadden met een paar man een mooie tifo gemaakt. Dat is iets dat ik ten zeerste apprecieer. Zij weten ook dat ik alles geef tot de laatste minuut."