Enkele sleutelmomenten in het gefaalde seizoen van Moeskroen

Het is zover: Moeskroen is gedegradeerd naar 1B - al kan het via een gebrek aan licentie nog dieper tuimelen. Hoe is het zover kunnen komen?

Om te beginnen: de 12(!) huurling van Lille hebben niet gebracht wat er mogelijk van verwacht kon worden. Koffi, Agouzoul en in mindere mate Onana en Faraj hebben zich laten zien. Maar de acht anderen? Die hebben alleen maar tijd gekost van iedereen. Tijd ook om te bouwen aan een ander soort project. Casting Da Cruz In het verlengde was het ook een beetje een miscast om Fernando Da Cruz hoofdcoach te maken bij Moeskroen. Hij kreeg de boel niet op lijn en zo kostte dat ook alweer kostbare tijd om met een ander soort project punten te pakken. © Photonews Spitsen? De spitsen van Moeskroen - denken we aan Da Costa, Harbaoui en Gnohéré bijvoorbeeld - hebben met zijn allen samen nauwelijks tien goals gemaakt. Dat is gewoon te weinig. Daarmee kan je jezelf gewoon niet redden. Kijk maar naar Frey bij Waasland-Beveren en het grote verschil ertussen.