Nicky Hayen behoudt uitzicht op redding, maar beseft: "Gediend door het geluk"

De uitbarsting van vreugde bij het weerklinken van het laatste fluitsignaal was veelzeggend. Waasland-Beveren stond met anderhalf been in 1B, maar heeft het lot nog steeds in eigen handen. Een zenuwslopende voetbalavond eindigde fantastisch voor het elftal van Nicky Hayen.

De ontlading was ook bij Nicky Hayen immens, dat bewezen de beelden na afloop. Drie kwartier na het laatste fluitsignaal was de coach van Waasland-Beveren opvallend nuchter in zijn analyse. "OHL begon erg goed, na vijf minuten kropen we al door het oog van de naald (Sowah knalde op de lat, nvdr.). We gingen ietwat gevleid met een voorsprong de rust in", aldus Hayen.

"Net als vorige week was het direct prijs na de pauze. Het kon alle kanten uit, maar we zijn vandaag door het geluk gediend geweest. Dat is al vaak anders geweest dit seizoen."

Academisch was het niet, maar Waasland-Beveren vocht voor elke morzel grond. Doordat de verlossende derde treffer uitbleef, bleef het nagelbijten tot het einde. "Ik ben superfier op mijn jongens. Ze hebben met een groot hart gestreden tot ze er letterlijk bij neervielen. Het siert deze groep dat ze ook vandaag na die 1-1 de rug hebben kunnen rechten en er zijn voor blijven gaan. Euforie? Nee, dat niet, want er komen nog twee belangrijke wedstrijden aan. Maar de blijdschap is uiteraard wel heel groot", besluit Nicky Hayen.