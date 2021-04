Rouches dreigen belangrijke pion te missen in bekerfinale: "Triest nieuws"

Standard sloot de reguliere competitie af met een knappe en verdiende winst tegen Beerschot. Nu moeten ze zich opmaken voor de bekerfinale, maar daarin zullen ze waarschijnlijk een sterkhouder moeten missen.

Merveille Bokadi viel gisteren uit. De verdediger had al last van de adductoren en maakte de blessure blijkbaar erger. “We moeten afwachten, maar de dokter had er geen goed oog in”, aldus Mbaye Leye na de match.

"Bope voelde iets aan de enkel bij het neerkomen. Het lijkt de pees te zijn, en dat is meestal niet goed. Zuur voor hem, want hij speelt een sterk seizoen. Pech ook, want hij had niet op de bank gezeten als Dussenne niet ziek was geweest. Het is het trieste nieuws van de avond.”