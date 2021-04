UPDATE: Tottenham bevestigt het ontslag van José Mourinho

De passage van José Mourinho bij Tottenham staat in schril contrast met de successen die de Portugees beleefde in een eerdere fase van zijn carrière. De tegenvallende resultaten hebben hem nu toch de kop gekost. Tottenham heeft afscheid genomen van Mourinho.

De Champions League met Porto, 3x de Premier League en de FA Cup met Chelsea, de Champions League en twee keer de Serie A met Inter, La Liga en de Copa del Rey met Real Madrid en de Europa League met Man United: het is een greep uit het aantal prijzen dat Mourinho behaald heeft als voetbaltrainer. Het lijkt haast over een andere carrière te gaan, want dit seizoen draait het vierkant bij Tottenham.

Contract tot 2023

De Spurs staan momenteel slechts zevende in de Premier League. Toch bleef Mourinho voorlopig aan boord, hij had dan ook een contract tot 2023. De clubleiding zou nu echter toch de tegenvallende resultaten beu zijn. Volgens The Telegraph heeft Tottenham José Mourinho ontslagen. Ook andere Britse mediakanalen kwamen nadien met dit nieuws naar buiten.

Update: Tottenham heeft inmiddels het ontslag van José Mourinho officieel bevestigd. Dit zou wel eens het ultieme afscheid van 'The Special One' aan het Engelse voetbal kunnen zijn.