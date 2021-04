Anderlecht helemaal tevreden met opener van play-offs op Club Brugge

RSC Anderlecht opent de Champions' Play-Offs met een uitwedstrijd op bezoek bij leider Club Brugge, iets waar ze perfect mee kunnen leven bij paarswit.

De loting voor de Champions’ Play-Offs zette op speeldag 1 Club Brugge en Anderlecht tegenover elkaar.

Grote baas Wouter Vandenhoute kan helemaal leven met die planning. "Dat is perfect voor ons", zei Wouter Vandenhaute gisteren in 'La Tribune'. "We gaan naar Brugge zonder druk.”

Wat er ook gebeurt, Anderlecht kan er maar bij winnen. “Als we verliezen, dan zal iedereen dat normaal vinden en dan hebben we nog vijf wedstrijden om onze doelstelling te realiseren. Stel dat we winnen bij Club Brugge, dan kunnen we helemaal gelanceerd zijn."