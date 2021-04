Ex-speler KV Kortrijk kan rekenen op interesse van Borussia Dortmund

Terem Moffi maakte in 2020 nog het mooie weer bij KV Kortrijk en deze lijn trekt hij voorlopig gewoon door in de Ligue 1 bij FC Lorient. De aanvaller was al goed voor 11 doelpunten in 27 wedstrijden bij de Franse club dit seizoen.

Terem Moffi is aan een geweldig seizoen bezig bij FC Lorient. Zo was de aanvaller al goed voor 11 doelpunten en 3 assists in 27 wedstrijden in de Ligue 1. De ex-speler van KV Kortrijk maakt zo indruk op de Europese topclubs, want volgens Footmercato staat hij in de belangstelling van Borussia Dortmund.

De 21-jarige aanvaller staat op de lijst van doelwitten die door Dortmund serieus worden overwogen in geval van een vertrek van Erling Håland. De Duitse topclub zou niet de enige club zijn met interesse in Moffi, maar er zal heel wat geld op tafel gelegd moeten worden, want het contract van de aanvaller loopt nog tot 2024 bij FC Lorient.