Chris Durkin spreekt over zijn tweede seizoen op hoogste niveau: "Stresserend en lastig"

Chris Durkin heeft de voorbije twee jaren wel wat leuke dingen laten zien bij STVV sinds hij overkwam uit de USA.

Chris Durkin is nog steeds maar 21 jaar jong, maar heeft wel al wat leuke dingen laten zien. "Het was een stresserend en lastig seizoen", blikt hij zelf terug.

"Maar daarvoor ben ik in Europa. Deze challenge wil ik voelen, al heb ik nooit echt het degradatiegevaar gevoeld."

Dank aan Peter Maes

"Ik had het lastig om mijn plek te vinden en mijn spelidentiteit, omdat ik op verschillende plaatsen speelde. Mijn veelzijdigheid is een troef, maar soms ook een nadeel."

"Peter Maes heeft me op de zes gezet en daar laten staan en ik denk dat dat mijn plaats is in the long run. Zijn coachingstijl is niet makkelijk, maar hij pusht ons om beter te worden."