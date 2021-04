Deze club gaf de meeste Belgische speelminuten in 1A en krijgt daarvoor 600.000 euro

KV Mechelen heeft in de Jupiler Pro League de meeste Belgische speelminuten uitgedeeld. Het krijgt daarvoor een knappe bonus.

KV Mechelen krijgt 600.000 euro omdat het in 1A de meeste speelminuten aan Belgen gaf. De premie is opgenomen in het pakket met de televisierechten.

KV Mechelen geraakte dit seizoen aan 19.991 Belgische speelminuten, een mooie bonus voor de club. Standard (18.367), Beerschot (17.669), Waasland-Beveren (16.564) en Club Brugge (16.117) vervolledigen de top vijf. Standard krijgt 500.000 euro, Beerschot 400.000 euro, Waasland-Beveren 300.000 euro en Club Brugge nog 200.000 euro.

De volledige rangschikking:

KV Mechelen (19.991 speelminuten)

Standard (18.367)

Beerschot (17.669)

Waasland-Beveren (16.564)

Club Brugge (16.117)

Zulte Waregem (15.496)

Kortrijk (13.681)

Oostende (13.515)

Anderlecht (13.068)

Charleroi (12.841)

AA Gent (12.807)

OHL (12.432)

Eupen (12.228)

Antwerp (12.068)

STVV (11.907)

RC Genk (7.233)

Cercle Brugge (6.594)

Moeskroen (5.526)