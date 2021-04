"Nu hij naast de ploeg valt, halen de Buffalo's plots resultaten"

Wim De Coninck heeft een opvallende vaststelling gedaan. Zonder Sven Kums haalt AA Gent resultaten. Zit zijn seizoen erop?

AA Gent moest tot de slotspeeldag wachten om deelname aan PO2 binnen te halen. Of Sven Kums in die zes duels nog in actie zal komen, is maar zeer de vraag. “Nu Sven naast de ploeg valt, halen de Buffalo’s plots resultaten”, zegt Wim De Coninck in Het Nieuwsblad. “Gek toch. Het valt wel nog te bezien of Gent dit nieuwe systeem nu ook in de play-offs zal hanteren. Maar door de lichte verschuiving van Odjidja, slinken ook de speelkansen van Sven.”

Toch denkt De Coninck dat Kums dat zelf wel weet te plaatsen, ook al blijft het niet gemakkelijk. “Het is gelukkig een rustige, verstandige jongen, die ook na zijn Gouden Schoen bescheiden bleef. In Gent vond hij onder Thorup toch weer zijn goede vorm terug. Maar dit seizoen merkte je wel vaker aan zijn lichaamstaal dat hij zich niet goed voelt. Je kunt hem zeker geen gebrek aan inzet verwijten, maar het wilde maar niet lukken. Dit moet dan ook een zware tik zijn.”

Het valt te zien of Vanhaezebrouck de integratie van Kums een prioriteit zal voelen tijdens de play-offs. “Maar ik vermoed dat Vanhaezebrouck toch zal proberen om de moraal van Sven opnieuw op te krikken. Er komen ook belangrijke duels aan. En dus wordt het dan toch kiezen tussen het collectief of de rehabilitatie van Kums. Maar er dringt zich wel een gesprek op tussen speler en coach, want Sven is toch ook al een speler van 33. Hij moet zich belangrijk voelen. Maar hij moet zichzelf nu even opnieuw ontdekken.”