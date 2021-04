🎥 Antwerp en de Pro League gaven kinderen met autimse de kans om twee wedstrijden bij te wonen

Zowel met de wedstrijd tegen Anderlecht als tegen AA Gent kregen kinderen met autisme de kans om de wedstrijd mee te maken in een 'bijna' prikkelvrij Bosuilstadion. Een unieke ervaring!

In samenwerking met de Pro League ontving Antwerp voor de match tegen RSC Anderlecht 50 kinderen met autisme met 1 persoon als begeleiding. Het was een unieke gelegenheid voor deze kinderen om eens een wedstrijd live bij te kunnen wonen in een leeg stadion zonder te veel prikkels.

Er waren enorm veel aanmeldingen waardoor Antwerp besloot dit te herhalen met de wedstrijd tegen Racing Genk. Gelukkig voor deze kinderen kregen ze nu wel een overwinning te zien van hun favoriete ploeg.

In een interview met Eleven Sports lichten Joost Houtman & Iene Schuermans de actie toe.