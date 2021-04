Waasland-Beveren in eerste klasse: een verhaal van hakken over de sloot (en zelfs een beetje in de sloot)

Waasland-Beveren mag zich straks gaan opmaken voor een strijd tegen Seraing. De inzet? 1A of 1B. Lukt het de Waaslanders weer om door het oog van de naald te kruipen? Ze spelen ondertussen al negen jaar in de Belgische hoogste klasse, en kruipen wel eens vaker door het oog van de naald...

In 2012 promoveerde Waasland-Beveren na een eindronde met Westerlo, Eupen en Oostende naar de hoogste Belgische voetbalklasse. De fusie tussen Red Star Waasland en KSK Beveren bestond op dat moment twee jaar. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de club dat het promoveerde naar de hoogste afdeling, als we de rijke clubgeschiedenis van KSK Beveren even niet meerekenen uiteraard.

Een grijze muis

Tot nu toe leden de Waaslanders een vrij bescheiden bestaan in eerste klasse. In negen jaar tijd deden ze nooit beter dan de twaalfde plaats en stonden ze nooit acht punten hoger dan de degradatie. Als Waasland-Beveren een student zou zijn, zouden ze er wel altijd door zijn op het einde van het jaar, maar nooit met glans en doen ze juist hetgeen dat nodig is om er door te geraken. Meer niet.

Waar de fusieclub uit Beveren ook kampioen in is, zijn trainerswissels. Op negen jaar tijd hadden de Oost-Vlamingen 18 verschillende coaches aan het roer, dat is een gemiddelde van twee trainers per jaar. Alleen Stijn Vreven kon in 2015/16 het een vol seizoen uithouden bij de leeuwen. Al ziet het er naar uit dat Vreven het gezelschap krijgt van Nicky Hayen op het compacte lijstje van de Beverenaren.

Clement

Alleen onder huidig Bruggecoach, Philippe Clement, leken de mannen uit Beveren voor de eerste keer uit de schaduw te treden. Clement was het laatste halfjaar van 2017 trainer bij de fusieclub. De Antwerpenaar haalde 32 op 66 met Waasland-Beveren, ze waren op dat moment ook aan het meedingen voor play-off 1. Een prestatie die nadien niet meer geëvenaard is.

Clement vertrok naar Racing Genk, en de Waaslanders moesten noodgedwongen opzoek naar een vervanger. De Beverenaren zakten vervolgens als een pudding ineen. Op de overige 18 wedstrijden, pakten ze nog maar 13 punten.

Gered door corona

Vorig seizoen was het eigenlijk zo ver, Waasland-Beveren zou laatst eindigen en zakken naar 1B. De competitie werd echter één wedstrijd voor het einde stopgezet. Omdat de fusieclub zich nog zou kunnen gered hebben in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen (zoals dit seizoen het geval was), vochten ze hun degradatie aan voor de rechtbank en kregen ze uiteindelijk hun gelijk.

Weer bibberen tot het einde

Ook dit jaar wordt het weer bibberen voor de mannen uit Beveren. Ze hebben zich in extremis ,door een overwinning op de allerlaatste speeldag, zich nog kunnen plaatsen voor een barrageduel tegen Seraing. Afwachten dus of de Waaslanders voor het negende jaar op rij door het oog van de naald kunnen kruipen.