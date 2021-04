Het vreemde verhaal van Birger Verstraete na zijn meniscusoperatie: "Ineens zag ik uit één oog maar 10 procent meer"

Birger Verstraete staat eindelijk in de ploeg bij Antwerp en doet het goed. Wat een verschil met voor Nieuwjaar, maar daar was een goede reden voor. De middenvelder sukkelde met een oogtrombose, maar dat wist hij pas na maanden. De eerste tekenen waren immers veel erger.

Verstraete moest zich in 2019 bij Köln laten opereren aan de meniscus. Een kleine ingreep die ineens drie maanden revalidatie vergde. En dan waren er nog de complicaties. “Plots zag ik door mijn linkeroog slechts tien procent meer van wat ik normaal kan zien. In Duitsland vonden ze geen oorzakelijk verband. Ik onderging drie hersenscans, lag 24 uur aan sensoren om een hartafwijking te traceren, maar geen enkel onderzoek bracht soelaas. Houd maar rekening met het ergste, zeiden de dokters. Een hersentumor konden ze niet uitsluiten", doet hij zijn verhaal in Het Nieuwsblad.

Na het verhaal van Bornauw en dit van Verstraete staan wij alvast niet te springen om ons in Keulen te laten opereren. Ook kreeg Verstraete het mentaal moeilijk door de onzekerheid. "Ik voelde me zó onveilig op het veld. Waarom sjot ik eigenlijk nog? dacht ik bij mezelf. Ik stond met angst op het terrein. Drie dagen voor een wedstrijd sliep ik niet meer. In mijn onderbewustzijn was ik er gewoon niet klaar voor. Voetbal werd een totale bijzaak.”