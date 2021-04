Respect! De Bruyne enige topspeler die zich laat horen in Super League-soap: "Ik wil gewoon voetballen!"

De Super League-organisatoren komen straks waarschijnlijk met een statement dat ze hun initiatief even van het vuur halen nadat alle zes de Premier League-clubs zich één voor één terugtrokken. De spelers zelf zwegen. Behalve Kevin De Bruyne, die een statement de wereld instuurde.

Manchester City trok zich ook al terug, maar nog voor dat officieel was, had De Bruyne zelf al een tekst op Twitter gezet.

"Ik kom uit een klein Belgisch dorp en droomde ervan om op het grootste podium te spelen", opent hij zijn betoog. Ik heb in België, Duitsland en Engeland gespeeld. Ik heb tegen iedereen gestreden om het ultieme te bereiken. En strijden is het belangrijkste woord."

"Met alles wat er de voorbije dagen gebeurd is, is dit misschien het goeie moment voor iedereen om samen te komen en een oplossing te zoeken. Ja, dit is big business en ik besef dat ik daar deel van uitmaak. Maar ik blijf een kleine jongen die gewoon wil voetballen."

"Het gaat over voetbal in de hele wereld. Laten we de volgende generaties blijven inspireren en laten we de fans doen blijven dromen."