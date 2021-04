Pro League zet overheid onder druk om wedstrijden met publiek voor play-offs toe te laten: "Onvermijdelijk dat supporters naar de stadions zullen afzakken"

De Pro League schreef gisteren nogmaals de bevoegde instanties aan om voor de play-offs een beperkt publiek toe te laten in de stadions. Deze oproep komt er vooral uit veiligheidsoverwegingen, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League en auteur van de stadionprotocollen.

“Binnenkort heropenen de terrassen. Net dan vinden de belangrijkste wedstrijden van het seizoen plaats. Wedstrijden om de titel, de Europese plaatsen, behoud of promotie. Het is onvermijdelijk dat supporters dan naar de stadions zullen afzakken om hun ploeg te steunen en hun helden te zien. Niet enkel de die hards, maar ook brave huisvaders met kinderen. Dit zien we nu al gebeuren, het is een illusie te denken dat dit zich niet gaat herhalen net wanneer de inzet in de competitie toeneemt", klinkt het.

"Als de stadionpoorten dan gesloten moeten blijven, werken we net onveilige situaties voor de volksgezondheid en extra belasting voor de ordehandhaving in de hand, juist wat iedereen wil vermijden."

"Daarom hebben we de overheden aangeschreven; geef ons en de clubs de kans en de verantwoordelijkheid om dit op een gecontroleerde wijze te organiseren en kanaliseren, door de stadions gedeeltelijk te heropenen. We hebben de protocollen, de ervaring, de stewards om dit veilig te organiseren, met strikte maatregelen. Supporters vieren gecontroleerd vanop hun zitje in het stadion en we vermijden onveilige situaties op het openbaar domein.”

"De Pro League zal in de aanloop van het overlegcomité van vrijdag en nadien het overleg blijven voeren met de verschillende overheden. Het professionele voetbal wil zijn verantwoordelijkheid nemen om de eindeseizoensvieringen en bijeenkomsten op de meest veilige wijze te laten plaatsvinden."