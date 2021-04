Sterke prestatie Roman Yaremchuk wordt beloond door EA Sports, ook aanvaller van Eupen krijgt nieuw kaartje

Roman Yaremchuk was het voorbije weekend één van de aanjagers in de 2-7 overwinning van KAA Gent op het veld van Zulte Waregem. De aanvaller scoorde zelf twee keer en daardoor krijgt hij opnieuw een update op het voetbalspel FIFA 21. Yaremchuk heeft nu al een rating van 86.

Ook Smail Prevljak valt in de prijzen. De aanvaller van Eupen scoorde een hattrick in de 2-3 overwinning van Eupen tegen Charleroi. Hij heeft een nieuwe rating van 82 gekregen op het bekende voetbalspel.

Some of the top performances from another thrilling week of domestic league play