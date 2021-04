Spelmaker Liverpool op weg naar Barcelona

Nederlander Giorgino Wijnaldum staat dichtbij een overgang naar FC Barcelona. Ex-Nederlands bondscoach Ronald Koeman is momenteel de trainer bij de Catalaanse club. Wijnaldum toont veel interesse.

Wijnaldum wil graag volgend jaar bij Barcelona spelen. De middenvelder wordt al een tijdje gelinkt aan Barcelona en volgens Dailly Mirror is de kans groot dat de transfer deze zomer doorgaat.

Er is nog steeds een kans dat Wijnaldum bijtekent bij Liverpool vanwege de slechte financiële situatie bij Barcelona, maar zijn grote wens is om samen met Lionel Messi bij de Catalaanse club te spelen. Ook landgenoot Memphis Depay wordt gelinkt aan de Catalanen. Wijnaldum heeft een goede band met Depay, waardoor Wijnaldum steeds meer interesse heeft in een overgang.