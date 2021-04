Vanderhaeghe mag gaan vissen bij moederclub van Cercle Brugge, AS Monaco

Het seizoen zit er al weer op voor Cercle Brugge en Yves Vanderhaeghe. De Bruggelingen eindigden met een sterke zeven op negen en verzekerden zich van het behoud. Tijd dus voor Vanderhaeghe en co om alweer naar volgend seizoen te kijken...

De trainer van Cercle Brugge laat er geen gras over groeien. Hij begint nu al met een gebalanceerde kern uit te bouwen voor volgend seizoen. AS Monaco nodigde Vanderhaeghe uit voor een wedstrijd van de A-kern, B-kern en de u19. Dat bevestigt de Cercle-coach zelf in Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad.

AS Monaco doet dat om volgend seizoen weer spelers uit te lenen aan de Groen-Zwarten. Dit seizoen had Cercle ook een aantal leenspelers van de Monegasken: Jean Marcelin, Giulian Biancone, Strahinja Pavlovic en Anthony Musaba. Zij groeiden alle vier uit tot Brugse titularissen. Vanderhaeghe hoopt uiteraard om terug zo een spelers te kunnen vinden in het Prinsdom.