🎥 Zo goed zat de sfeer in kampioenenjaar OHL: auto van Maxime Annys werd volledig geplastificeerd en bestickerd

In een kampioenenploeg moet de sfeer ook altijd goed zitten. Dat was zeker zo bij OHL in 2010-2011. Dat mocht Maxime Annys op een bepaald moment ondervinden. OHL speelde in 2011 kampioen in tweede klasse en promoveerde naar de hoogste afdeling.

Op 24 april is het exact tien jaar geleden dat OHL in het seizoen 2010-2011 kampioen speelde. Dat gaan de Leuvenaars herdenken met een podcast en daarin zal ook de wagen van Maxime Annys een veelbesproken item zijn. "Ik heb daar drie uur staan stickers van mijn auto halen. Dat waren serieuze stickers", vertelt Annys onder andere in de podcast. Op beelden is te zien hoe een plastieken folie ook helemaal rond zijn wagen werd gedaan. De verschillende ruiten werden dan nog volgeplakt met post-its. Morgen is het zover! Dan kan je luisteren naar de OH Leuven podcast: 10 jaar kampioen 🤩🥳



Een van de items die alvast terugkomt in de podcast: de bestickerde auto van Maxime Annys 🤪#samensterker pic.twitter.com/JlBq1FHlru — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) April 23, 2021 OHL pakte dat seizoen de titel na een 2-2-gelijkspel tegen Antwerp. De volgende zondag werd thuis nog gewonnen van Lommel, de tweede in de stand, met 2-0.