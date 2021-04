🎥 Jupiler Pro League in Amerika: DC United

Bij DC United, een ploeg uit de Amerikaanse competitie, zijn een hele hoop oude bekenden uit de Jupiler Pro League te bewonderen.

Het sloeg in als een bom toen Hernan Losada Beerschot verliet voor een avontuur in de MLS. Niet veel later verliet ook een andere Argentijn, Nicolas Frutos, zijn plekje bij Anderlecht voor een job als T2 bij DC United. Met Brendan Hines-Ike huren ze een speler in de Jupiler Pro League. De Amerikaanse verdediger speelde tot maart bij KV Kortrijk en wordt verhuurd tot eind 2021. Frédéric Brillant stond ook aan de aftrap. Hij heeft een verleden bij Beerschot en bij KV Oostende.

Vlak voor tijd mocht ook ex-Anderlechtspeler Andy Najar nog invallen. Een hele boel oude bekenden, maar daar stopte het niet. DC United speelde zijn eerste competitiewedstrijd tegen NYCFC. Bij de New Yorkers stond Maxime Chanot in de basis. Chanot speelde bij White Star Woluwe, Beerschot en Kortrijk. In 2016 verkocht Kortrijk de centrale verdediger aan New York City FC.