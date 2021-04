Goed nieuws voor Standard in aanloop naar de bekerfinale

Komende zondag staat Standard tegenover KRC Genk in de finale van de Beker van België. De Rouches hebben goed nieuws gekregen in aanloop naar die finale, want iedereen heeft negatief getest op het coronavirus.

Zowel in de Beker van België als in de competitie zijn de clubs van de Jupiler Pro League verplicht om coronatesten te doen om te vermijden dat het virus zich eventueel kan verspreiden. De testen die deze week bij Standard zijn uitgevoerd, waren allemaal negatief. Mbaye Leye zal dus kunnen beschikken over al zijn kernspelers, met uitzondering van de geblesseerde spelers Vanheusden en Bokadi. Goed nieuws dus voor de Rouches.