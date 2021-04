Op zijn Boskamps: "Klauss kan niet voetballen" & "Bongonda? 1 week goed, dan weer als een krentenbol"

Zondag strijden Standard en KRC Genk voor de beker. Het Nieuwsblad verzamelde John van den Brom en Johan Boskamp, ex-coach van zowel Standard als KRC Genk, voor een dubbelinterview.

En vooral Bossie trok alle registers open. Een van dé wapens van de Rouches is ongetwijfeld Joao Klauss, de sterke beer voorin. Dat het geen typische Braziliaan is, vertelt Boskamp op zijn typische manier. "Die kan niet voetballen, maar hij lijkt me een verschrikking om tegen te staan. Ze winden die gozer op voor de match, die blijft maar lopen. Hij heet Klauss, dat is toch geen Braziliaanse spits? Die moet toch uit een ander land komen."

Ook over Théo Bongonda, die een seizoen van hoogtes en laagtes doormaakt, heeft Boskamp zijn mening klaar. "Ik vind hem een heel goede voetballer, maar hij speelt een goede wedstrijd en daarna weer twee weken als een krentenbol."

"Een gozer met die kwaliteiten moet normaal in de nationale ploeg spelen. Het was vaak gewoon niet goed genoeg. Dat hij zelf niet begrijpt waarom hij geen Rode Duivel is? Simpel, omdat hij niet constant genoeg presteert", besluit Johan Boskamp.