🎥 Spelers en coach zwaar onder de indruk van Genkse fans: "Ze stonden op alle bruggen tot in Brussel! Indrukwekkend!"

De Genk-fans mogen morgenavond hun helden niet live naar de overwinning schreeuwen, maar ze hebben hen wel al een serieus hart onder de riem gestoken.

Van aan de Luminus Arena tot aan de afrit op de Brusselse Ring stonden er fans. Spelers en coach waren serieus onder de indruk. "Het was heel leuk. En geweldig geregeld van de club, de fans en de ordediensten. Er was al heel de week de nadruk gelegd op het belang van deze match, maar nu had je echt het gevoel dat je naar iets bijzonders vertrok. Als speler en als coach zijn dat de momenten die je nooit vergeet. Daarvoor doe je het", aldus Van den Brom.

Ook kapitein Bryan Heynen vond het inspirerend. "De groep apprecieert het enorm. Dit gaf een heel goed gevoel. De supporters van Genk hebben al vaker laten zien dat ze fantastisch zijn. Ze kunnen er niet bij zijn, maar met hun actie hebben ze getoond dat ze achter ons staan. Ze stonden tot in Brussel op alle bruggen met vlaggen en spandoeken! Indrukwekkend!"