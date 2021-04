Leye duidelijk voor finale: "Zelfs de beker winnen, zal ons seizoen niet redden"

Mbaye Leye is klaar voor de bekerfinale. Hij wil dolgraag zijn eerste prijs als trainer winnen, maar een goedmakertje voor het seizoen zal het niet worden. "De realiteit blijft dat een ploeg als Standard niet in play-off 2 mag zitten."

Leye was heel rustig voor de finale van morgen. "Wij kennen hen, zij kennen ons. Wij weten hoe zij spelen, zij weten hoe wij spelen. Ik denk niet dat John van den Brom iets gaat veranderen. En ik heb ook mijn filosofie waar ik wil aan vasthouden. Het is nu niet het moment om twijfel te gaan zaaien", aldus Leye.

De twee confrontaties tussen beide ploegen eindigden op een gelijkspel: 0-0 en 2-2. "Wat de sleutel zal worden? Efficiëntie. Het zijn twee ploegen die kunnen creëren en die het spel kunnen maken. We mogen weinig ruimte geven aan de spelers die bij hen het verschil kunnen maken. Onze organisatie wordt belangrijk."

Voor mij zou het natuurlijk leuk zijn om na mijn eerste vier maanden als trainer al een prijs te pakken

Standard kan zijn seizoen nog enige glans geven met bekerwinst. "Het is een match in een stadion dat je normaal maar één keer ziet per jaar. We moeten spelen zoals in een competitiematch, terwijl dat niet het geval is. Want deze prijs blijft op je palmares staan. Maar of we spelen om ons seizoen te laten slagen? Dat lukt niet meer. Standard mag nooit in play-off 2 staan. Daar mag je niet blij van worden."

Maar voor Leye en zijn spelers blijft het natuurlijk een prijs die mooi zou staan in de vitrinekast. "We moeten onszelf belonen na een goed bekertoernooi. We wonnen van Club Brugge, die iedereen al de dubbel gegeven had. We deden het in de regen bij Seraing en in de kou bij Kortrijk. We stonden er, terwijl er in de competitie een gat in onze prestaties zat. We hebben te veel individuele fouten gemaakt terwijl we het spel wel beheersten. Dat mogen we morgen niet doen. Voor mij zou het natuurlijk leuk zijn om na mijn eerste vier maanden als trainer al een prijs te pakken."