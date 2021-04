Spelers van Standard steken geblesseerde Bokadi een hart onder de riem

Voor de aftrap van de bekerfinale staken de spelers van Standard de geblesseerde Merveille Bokadi nog een hart onder de riem.

In de aanloop naar de finale van de Beker van België kreeg Standard heel slecht nieuws. Merveille Bokadi liep afgelopen zondag een gescheurde achillespees op. Daardoor is hij 4 tot 6 maanden buiten strijd. Dit is de derde grote blessure voor de Congolese international sinds zijn aankomst in Luik. In het verleden had hij al twee kruisbandrupturen (in 2017 en 2019).

© photonews

Zondagavond voor de aftrap hadden zijn teamgenoten besloten hem een hart onder de riem te steken door een t-shirt te dragen waarop stond: "Courrage Merveille, stay strong".