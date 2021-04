Enzo Scifo over het fenomeen Lukaku: "En hier in België werd hij bekritiseerd! Onzin! Hij was altijd al een topper"

Geen grotere 'believer' dan Enzo Scifo. Toen de transfer van Romelu Lukaku naar Inter bekend werd, voorspelde de voormalige Rode Duivel - en zelf ooit nog actief bij Inter - dat de spits er 30 per seizoen ging maken.

“In België werd hij zelfs zwaar bekritiseerd”, zegt Scifo hoofdschuddend in La Gazzetta dello Sport. “Ze zeiden dat hij technisch beperkt was. Dat hij alleen maar voor doel bleef staan. Onzin, ik vond hem altijd al een topper: hij heeft kracht en een goeie linker. Ken jij een andere spits die zo beslissend is als hij? In een veeleisende competitie, onder de juiste trainer en een team dat volledig naar zijn kwaliteiten speelt. Ik wist zeker dat hij er dertig per seizoen zou maken.”

Mede dankzij het geloof van Antonio Conte, die hem enorm veel vertrouwen geeft. "Het is alsof hij gezegd heeft: ‘Lukaku is mijn man’. Daar heeft hij zijn team rond gebouwd. Romelu had geen betere kunnen vinden. En Conte geen betere diepe spits. Robert Lewandowski, Erling Haaland of Karim Benzema misschien. Zij beslissen ook matchen. Maar als België straks op het EK meedoet, is dat ook omdat Romelu daar staat. Conte heeft Lukaku nog beter gemaakt."