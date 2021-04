Slecht nieuws voor de Rode Duivels? Verdediger valt uit in de opwarming

Jason Denayer speelde vandaag met Lyon de topper tegen Lille. De verdediger moest in de opwarming afhaken.

In eerste instantie zou Jason Denayer gewoon spelen in de topper tegen Lille, maar in de opwarming liep het fout voor de Rode Duivel. Het zou gaan om een letsel aan de voetzool en zo kon Denayer uiteindelijk ook niet meer op de bank zitten. Momenteel is er geen informatie over hoe ernstig de blessure zou zijn, dus het valt af te wachten wat dit voor impact zal hebben op het EK.

Bij de rust staat Lyon 2-1 voor tegen Lille. Islam Slimani en een own-goal van José Fonte zorgden voor een 2-0 voorsprong. Net voor de rust kon Burak Yilmaz de 2-1 aansluitingstreffer maken. Bij een overwinning komt Lyon op twee punten achter de leider PSG en één puntje achter Monaco. Als Lille nog weet te winnen staan ze op de eerste plaats met een puntje voor PSG.