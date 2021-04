Kristian Thorstvedt maakt zich op voor feestnacht: "Héél weinig slapen vannacht"

Genk won zondag verdiend van Standard. Het was Theo Bongonda die het verschil maakte voor de Limburgers, die ondanks de aansluitingstreffer van Muleka niet meer in de problemen kwamen.

Kristian Thorstvedt moest in de slotfase met krampen naar de kant. Van vermoeidheid was na afloop weinig merkbaar bij de Noor. "Wat een briljante teamprestatie was dit", aldus Thorstvedt voor de camera's van VTM. "In de eerste helft namen beide ploegen weinig risico's."

"In de tweede helft was er dat fantastisch doelpunt van Ito. Daarna controleerden we de partij en konden we de tweede treffer scoren."

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los in een leeg Koning Boudewijnstadion. Met de moegestreden Thorstvedt als een van de feestleiders. "Now? Party", lachtte de Noor veelzeggend. Pff, wat zullen we héél weinig slapen vannacht. Of ik dronken zal worden? Dat zullen we wel zien." Een diplomatisch antwoord, al verraadde Thorstvedts glimlach toch een en ander.