Voormalig icoon en Gouden Schoen van Club Brugge overweegt trainerspositie in België: club uit tweede nationale wil hem

Paul Okon (47) heeft zich weer gevestigd in België. De voormalige verdediger van Club Brugge veroverde in 1996 als één van de weinige verdedigers de Gouden Schoen. De stilistische Australiër wil nu zijn trainerscarrière opbouwen vanuit België.

In Australië was Okon reeds aan de slag als trainer bij de nationale jeugdploegen en eersteklasser Central Coast Mariners. Maar nu wil hij op het Europese vasteland aan de slag. En er is al één ploeg die hem in gedachten heeft: SK Ronse, club uit tweede nationale.

Okon speelde in ons land vijf seizoenen voor Club en één seizoen voor KV Oostende. Hij fungeerde ook één jaartje als scout voor blauw-zwart. Hij speelde ook voor het sterrenteam van Lazio, maar daar kon hij zich nooit opwerpen als titularis.