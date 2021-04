Ajax? Duitsers geven de meeste kansen aan spelers onder de 21 jaar

Borussia Dortmund geeft dus de meeste speelminuten aan spelers onder de 21 jaar. De Duitsers worden op de voet gevolgd door Franse ploegen Nice en Monaco. Zelfs geen Ajax in de top 3 dus, heel verrassend.

Borussia Dortmund staat op 1 met 28,5 procent, Nice staat op 2 met 24,3 procent en AS Monaco heeft brons met 24,1%. Dat meldt Sportimize, het medium die een lijstje maakten van ploegen die jeugdige spelers het meeste minuten bieden.

👦 Le Borussia Dortmund offre le plus de temps de jeu (28,5%) à des U21 dans les 5 championnats principaux ! Nice et Monaco suivent de près !



🥇 BVB 🇩🇪 28,5%

🥈 OGC Nice 🇫🇷 24,3%

🥉 AS Monaco 🇫🇷 24,1%



