Chelseaverdediger wil het opnemen tegen Hazard: "Hij is een van de beste ter wereld

Eden Hazard, die afgelopen weekend terugkeerde van blessure, zou dinsdagavond in principe kunnen spelen in de eerste ontmoeting van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, Hazards ex-club. Ex-ploegmaat, Antonio Rüdiger, zou dat in ieder geval wel fijn vinden.

Eden Hazard zou dinsdagavond kunnen spelen in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. Ex-ploegmaat, en vriend, Antonio Rüdiger zou het wel fijn vinden om nog eens tegen onze landgenoot te spelen, dat vertelde de centrale verdediger in Marca. "Ik had een goede relatie met Eden bij Chelsea, Ik hoop dat hij kan spelen. Als je de Champions League wilt winnen, moet je tegen de beste spelers spelen, en Hazard is er daar een van voor mij. Ik weet niet hoe het nu gaat met Eden zijn blessure, maar ik hoop in ieder geval dat hij kan spelen”, aldus Antonio Rüdiger.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - Chelsea live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.