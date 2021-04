🎥 Trent Sainsbury werkt hard aan zijn revalidatie

De Australische verdediger van KV Kortrijk werkt hard om snel terug op het trainingsveld te staan.

Voor KV Kortrijk zit het seizoen erop en is het nog 3 maanden wachten tot de volgende wedstrijd met inzet. KV Kortrijk blijft doortrainen om iedereen zo fit mogelijk in het nieuwe seizoen te krijgen. Sainsbury moet dubbel zo hard werken want hij revalideert van een scheur in zijn linker adductoren. De Australische verdediger hoopt snel terug de groepstrainingen te hervatten. KV Kortrijk verwacht dat dit volgende week het geval gaat zijn.

Op de onderstaande beelden kan je zien wat hij hiervoor moet doen.