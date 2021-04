Steven Defour legt uit dat hij het gelukkigst was bij Engelse club: "Ik kon toen meer genieten van het voetbal"

Steven Defour was maandagavond te gast bij Extra Time. Bij het voetbalprogramma vertelde de middenvelder van KV Mechelen dat hij het gelukkigst was als voetballer bij het Engelse Burnley.

Steven Defour houdt het na dit seizoen voor bekeken als voetballer. De middenvelder van KV Mechelen heeft er een mooie carrière opzitten, want naast KV Mechelen was Defour ook onder meer aan de slag bij Standard, Anderlecht, FC Porto en Burnley.

Bij Extra Time vertelde Defour dat hij het gelukkigst was bij Burnley. Hij speelde 58 wedstrijden voor de Engelse ploeg en daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 5 assists. "Ik zat toen op een leeftijd waarbij ik meer kon genieten van het voetbal. Ik was mij toen ook meer bewust van het voetbal dat ik toen speelde", aldus Defour.