UPDATE: D'Onofrio opnieuw op vrije voeten

Luciano D'Onofrio is vandaag meegenomen voor ondervraging door de Luikse politie. Ondertussen heeft Antwerp FC gereageerd op de commotie.

UPDATE: Luciano D'Onofrio is na een dag ondervragingen opnieuw vrijgelaten. De sportief directeur van Antwerp FC wordt momenteel niets ten laste gelegd.

Het zijn woelige tijden op de Bosuil. Lior Refaelov tekende een contract bij RSC Anderlecht, de toekomst van Frank Vercauteren is onduidelijk én de geruchten rond een vertrek van Luciano D'Onofrio zwellen alleen maar aan.

De sportief directeur van de Great Old had bovendien niet de meest prettige dag. Hij werd door de Luikse politie ondervraagd voor zijn vermeend aandeel in een zaak rond handel met voorkennis. D'Onofrio werd even van zijn vrijheid beroofd, maar is (nog) niet in beschuldiging gesteld.

"Antwerp is niet betrokken in deze zaak", reageert de Great Old in Het Nieuwsblad bij monde van woordvoerder Joost Houtman. "We weten op dit moment ook niets meer dan de zaken die de voorbije uren in de media verschenen zijn."