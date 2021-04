Sterke man van Oostende: "Een G5 is ongezien in het voetbal"

KV Oostende speelde dit seizoen bijna play-off 1, maar de kustboys moesten hun plekje op de valreep toch nog afgeven en tevreden zijn met play-off 2. Je kan wel zeggen dat het seizoen van Oostende geslaagd is. Ondanks de afgunst van anderen, volgens Ganaye.

“De manier waarop de Pro League werkt, met een G5 binnen een grotere organisatie, is ongekend in het voetbal. Dat is aanvaarden dat er binnen een organisatie nog een gesloten kleinere groep functioneert”, Vertelt Ganaye in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

“Het principe van een gesloten groep is dat je niet wilt dat anderen toegang krijgen. Uiteraard stoort het die mensen wat wij doen. Ons succes van dit seizoen stoort velen”, concludeert de CEO van de kustboys.