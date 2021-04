Standard wil oplossing voor dure contracten en laat twee spelers al zeker vertrekken

Standard gaat zijn kern naar volgend seizoen toe herschikken. Een paar dure contracten moeten vertrekken. Ook Laurent Jans zal volgend seizoen niet meer op Sclessin te zien zijn.

De 28-jarige Luxemburgse verdediger zijn optie werd niet gelicht. De verdediger is na het seizoen dan ook transfervrij. De voorbije maand kwam hij al niet meer in de selectie voor. Mogelijk moet hij de volgende matchen wel nog aan de bak, want de verdedigende opties zijn klein geworden na de rode kaart voor Sissako in de bekerfinale.

Standard zoekt ook nog oplossingen voor Felipe Avenatti - die na het seizoen terugkeert van een uitleenbeurt aan Antwerp - Obbi Oulare en Joachim Carcela, weet HBvL. Ook het contract van Duje Cop wordt niet verlengd.